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Путин обвинил Украину в росте наркоманов среди россиян

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Valeriy
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Основными поставщиками «синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ» в Россию являются зарубежные преступные группировки, в том числе украинские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности, передает «РИА Новости».

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии. В последнее время значительный поток идет из Украины», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что пресечь поставки синтетических наркотиков европейского, украинского и азиатского происхождения необходимо в приоритетном порядке. По словам главы государства, важно оперативно пресекать деятельность наркодилеров и связанных с ними преступных групп, в том числе транснациональных. При этом «важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпиткой и для террористических экстремистских структур», подчеркнул президент.

Путин также заявил о необходимости совершенствования системы профилактики наркомании в стране и целенаправленной антинаркотической пропаганды в СМИ для формирования устойчивого иммунитета к употреблению наркотиков, особенно среди молодежи. Согласно официальной статистике, за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов в России выросло на 60%, заявил президент.

Ранее МВД РФ сообщало, что по объему поставок наркотиков Украина обогнала Китай.

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