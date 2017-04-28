Такой вот «главный наш адвокат в Европе» под названием Польша…

Тут и не знаешь с чего начать… Погода наконец-то почти первомайская, Интернет не нарадуется успеху иорданского скотовоза с овцами на борту в битве с российским гидрографическим судном, а настроения как не было, так и нет.

Кстати о потоплении российского военного ГС «Лиман» в Черном море — невдалеке от пролива Босфор. Как экипаж последнего из 78 «лбов» умудрился подставить борт иорданцам под флагом республики Того, история умалчивает. Хотя и раньше, при СССР, цивильные экипажи прибрежных малых гидрографических катеров ВМФ в плавание трезвыми не ходили. Теперь же, похоже, и довольно большое гидрографическое судно с капитаном третьего ранга во главе переняло у них богатый морской опыт…

Но это так — не сказка, и даже не присказка. Ибо агония то ли т.н. украинской власти, то ли Украины под руководством упомянутой власти, вышла на новый этап. Т.е. ни дома, ни «за забором» ни эту власть, ни государство украинское никто ни во что уже не ставит.

Вот Польша — самая, после России, враждебная Украине страна… Тем, кто гневно вскинул брови, напомним: Польша — единственное государство мира, официально (сеймом и сенатом) обвинившее украинцев в геноциде. И это при том, что не самые последние в Украине работники массово вербуются в Польшу на заработки. Кроме того, типа наши МИД и «Минстець» называют Польшу «главным адвокатом Украины в Европе».

Хорош адвокат… Впрочем, давайте почитаем: «В польском с. Грушовичи демонтирован последний памятник воинам УПА на территории Польши. Сделано это дерзко, публично, с разрешения местных властей. Нам как бы сказали: украинцам место в стойле», — цитирует Богдана Червака «Деловая столица» (27.04.2017 г.).

Российские же источники педалируют то обстоятельство, что разрушение надгробия, возведенного 23 года назад, прошло еще и под лозунгами: «Смерть палачам Волыни и Донбасса!»

Интересно, что пребывающий в подобных случаях в летаргическом сне МИД имени курского Климкина, в этот раз хоть как-то огрызнулся: «В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам’ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції «Вісла» – очевидно, з метою відволікання уваги від цієї дати». («Гордон». 28.04.2017 г.).

Да, напомним, что такое операция «Висла». Это санкционированная Сталиным массовая депортация украинцев, не вырезанных во время немецкой оккупации ПОЛЯКАМИ, с исконных украинских земель на территории современной Польши. Вывозили людей либо на оголенные «новые польские ЗАПАДНЫЕ земли» на Одере (откуда ушли немцы), либо в СССР. Все проходило в лучших традициях депортации крымских татар и прочих сталинских депортаций. Единственное, что везли не в Казахстан или Узбекистан, а в Украину. В т.ч. и в Запорожье…

Но тут любопытна другая вещь! Уже польское министерство иностранных дел обнародовало очередные секретные документы времен предыдущего правительства. «МИД Польши рассекретил доклад «Тезисы о политике республики по отношению к РФ и Украине» (2008 г.), в котором говорится о переходе страны к пророссийской политике… Доступ к материалу имели всего четыре человека, в том числе занимавший на тот момент должность министра иностранных дел Радослав Сикорский». («Лента.ру», 24.01.2017 г.).

Как тут не вспомнить бессмертное от Анатолия Стреляного: «Правда о власти не то, что она говорит, а что скрывает»…

Но дальше больше! Вот еще один рассекреченный на днях документ от 12.04.2010 г. (спустя два дня после убийства Путиным 96 поляков под Смоленском):

“Встреча премьеров Польши и России 7 апреля в Катыни, а также трагическая гибель польской делегации в авиакатастрофе в Смоленске 10 апреля создали особый климат в двухсторонних отношениях, который значительно расширяет пространство к диалогу, сотрудничеству и примирению…

Далее речь шла о полюбовном решении вопроса относительно исков граждан Польши против России в Европейском суде по правам человека в Страсбурге в отношении польских жертв Катыни при условии рассекречивания Москвой материалов того дела. Кроме того, в 90-летие польско-большевистской войны 1920 года предлагалось вспомнить о трагической судьбе красноармейцев в польском плену. В МИДе Польши также предлагали реализовать несколько совместных с Россией инициатив на уровне ООН». («Укринформ», 26.04.2017 г.).

Из упомянутого текста следует: а) что премьер Туск, как минимум, был в курсе предстоящей авиакатастрофы с ЕГО президентом; б) что гибель президента Качиньского и почти всей политической элиты Польши под Смоленском был официальной Варшавой воспринят с «ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ»; в) становится ясно, почему убийственные свидетельства вины российской стороны и даже РАССТРЕЛА фээсбэшниками ВЫЖИВШИХ В КАТАСТРОФЕ поляков, ПОЛЬСКОЙ СТОРОНОЙ всячески игнорировалась.

А если учесть, что похороны польского президента (прикрываясь извержением вулкана в Исландии) проигнорировали европейские и мировые лидеры, то упомянутое убийство ВСЕМ МЕШАЮЩЕГО ТОГДА Леха Качиньского, было с тем же «чувством» воспринято и в ЕС. Заметим, что в награду за все проделанное Дональд Туск, семь лет правивший Польшей в качестве премьера, в 2014-м получил должность главы Европейского совета. Т.е. правительства ЕС…

Так вот, исходя из всего сказанного, наш «главный адвокат в Европе» с позволения Германии и Франции давно следует в фарватере путинской политики. И только внутрипольские распри повлекли упомянутые утечки информации. И еще: сегодня главный в Польше — «брателло» Леха Качиньского — Ярослав Качиньский. Это его премьер и его президент сегодня при власти. И который в своем отношении к Украине — при всем вроде бы не восприятии России — ничем не отличается от «папередников».

Впрочем, людям, которые сегодня оседлали власть в Украине, рассказывать такие вещи — только воздух сотрясать. «Бо воно їм треба?»…

Леонид Романовичев