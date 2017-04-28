У водителя «Таврии» из Запорожья обнаружили смертельную дозу алкоголя в крови

В полицию позвонил неравнодушный запорожец: на дороге острова Хортицы движется «Таврия» с явно неадекватным водителем — машина выписывает кренделя, обтирая бордюры — вот-вот перевернется или, не дай Бог, врежется в другое авто.

Буквально, через пять патрульные полиции обнаружили «нехороший» автомобиль. Водитель не реагировал на сигналы полисменов остановиться, надавив на «газ». Затем водитель все же остановился и попытался сбежать в посадку. Но его ноги заплелись и он рухнул наземь.

Выяснилось, что 29-летний мужчина мертвецки пьян. При этом у него не было документов, а в прошлом году его лишили прав на вождение авто в связи с управлением машиной в алкогольном опьянении.

Что интересно, неадекватный человек, глупо улыбаясь, согласился пройти освидетельствование. Drager Alсotest показал: 3,5 промиле алкоголя в крови. Такое опьянение для иного — смертельная доза. Составлен протокол — мужчине грозит очень крупный штраф. Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.