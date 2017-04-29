В Запорожье зазвучит джаз

Завтра, 30 апреля, с 16:00 на площади Маяковского состоится концерт International Jazz Day, посвященный Международному дню джаза.

Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2012 году, для повышения информированности международной общественности о джазе, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Запорожье – первый город в Украине, который присоединился к празднованию Международного дня джаза. Это произошло ещё в 2013 году. Именно тогда возникла традиция проведения джазовых концертов под открытым небом на пл. Маяковского.

В этом году для любителей джазовой музыки на площади прозвучат самые известные и популярные джазовые композиции в исполнении:

— эстрадно-духового оркестра муниципального театра танца (рук. В.Авдиевский);

— джаз-бэнда “PreZZident” (рук. В.Гитин) и специального гостя — Ивана Кулижникова (саксофон) (г. Сумы);

— джаз-группы «Ретро» (рук. А.Кононенко);

— детского эстрадного ансамбля (рук. Э.Куриленко) Запорожской детской музыкальной школы № 2.