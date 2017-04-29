Запорожский селянин унес в могилу тайну своей смерти

Житель села Новопетровка Бердянского района Запорожской области накинул себе петлю на шею и повесился.

Как сообщил «Верже» глава независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко, спасти 22-летнего парня у медиков не было возможности — осталось лишь констатировать его смерть…

По данному факту полиция начала расследование о причинах и обстоятельствах суицида. Осложняет ситуацию тот факт, что мужчина не оставил предсмертной записки о причинах, побудивших его покончить жизнь самоубийством.