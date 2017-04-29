Запорожским педагогам повысят зарплату, но не всем

Уже за апрель некоторые категории педагогических работников Запорожья почувствуют небольшое финансовое дополнение к своей скудной зарплате.

Как уже писал «Верже», в соответствие с постановлением Кабмина заработная плата некоторым категориям педагогических работников в обязательном порядке должна быть повышена с сентября 2017 года на два разряда.

Однако органы местного самоуправления могут по собственному желанию повысить им зарплату и раньше. Именно такое решение было принято в Запорожье. Во время 15-й сессии Запорожского горсовета депутаты приняли решение о повышении заработной платы педагогам учебных заведений, финансируемых из городского бюджета.

Уже за апрель воспитатели дошкольных учебных учреждений, педагогические работники профессионально-технических, внешкольных учреждений, школ эстетического воспитания, музыкальных школ получат зарплату выше, чем в марте.

На эти цели выделено порядка 40 миллионов гривен. Такую сумму изыскали, уменьшив финансирование строительства нового пассажирского терминала в аэропорту «Запорожье».