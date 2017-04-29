На запорожском курорте бандит приставил нож к горлу продавщицы, требуя денег

Работники криминальной полиции разоблачили злоумышленника, который, угрожая ножом продавцу, завладел деньгами из кассы магазина в городе Бердянск.

Напомним, 8 апреля в дежурную часть Бердянского отдела полиции поступило сообщение об ограблении магазина по улице Франко в городе Бердянск.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что около 14 часов мужчина в балаклаве зашел в магазин и, угрожая продавцу ножом, завладел деньгами в сумме около 6 тысяч гривен.

Во время отработки территории правоохранители обнаружили в одном из подъездов балаклаву и верхнюю одежду, которые предположительно принадлежали злодею.

По информации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Принятыми мерами розыска 28 апреля сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 29 лет отроду.

Полицейские установили, что мужчина дождался, когда продавец останется в магазине сама, ворвался в помещение и, угрожая ножом, завладел деньгами. После этого вор забежал в один из подъездов, избавился от балаклавы и верхней одежды, а потом исчез.

Но избежать встречи с правоохранителями ему не удалось. Когда к нему пришли оперативники, мужчина признался в содеянном.

На сегодня продолжается досудебное расследование. По санкции инкриминируемой статьи злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества