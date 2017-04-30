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«Армейцы ЛНР» сбили собственный беспилотник стоимостью 310 тысяч долларов

Российские оккупационные войска лишились на оккупированном Донбассе беспилотника. Виной тому стали алкоголь и головотяпство.

Как сообщило Главное управления разведки Минобороны Украины, расчет зенитной установки ЗУ-23-2 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) с передовых позиций обстрелял беспилотный летательный аппарат российского производства «Орлан-10».

Как выяснилось, сбитый БПЛА принадлежал отдельной роте беспилотных летательных аппаратов 2-го АК ВС РФ. Кстати, стоимость базовой комплектации БПЛА «Орлан-10» составляет свыше 310 тысяч долларов США.