В Запорожской области 4 человека подхватили смертельную инфекцию



Из зарегистрированных в Запорожье на прошлой неделе 97-ми случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, 48 случаев приходится на заболевание детей.

Как сообщил заведующий Запорожским горотделом ГУ «Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Хомутов, заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 28% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость ОКИ среди организованных детей на 13,6% ниже уровня прошлой недели — зарегистрировано 19 случаев.

В 97,6% случаев инфекций факторами передачи стали продукты питания. Увы, зарегистрированы 4 заболевших тяжелым заболеванием — ботулизмом. Смертельного исхода, к счастью, не было.

Как уже сообщал «Верже», в Энергодаре две женщины (41-го и 56 лет) съели рыбу. Спустя сутки они почувствовали серьезное недомогание и вызвали скорую помощь.

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По прибытию «скорой», их госпитализировали в больницу, где спустя некоторое время к ним вызвали врача инфекциониста и две реанимационные бригады. Серьезные опасения, что у женщин ботулизм. Пострадавших перевезли в областную больницу.