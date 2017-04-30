В Запорожье соревновались за Кубок Украины культуристы всей страны (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На протяжении двух дней, 22-­23 апреля, во Дворце культуры «Днепроспецсталь» проходил Кубок Украины по бодибилдингу и фитнесу. Последний раз соревнования такого уровня проводились в Запорожье двенадцать лет назад.

В 2017 году на соревнования приехали более 400 спортсменов и представителей команд из всех регионов страны. За Кубок Украины боролись как мужчины, так и женщины. Организация чемпионата полностью соответствовала правилам Национальной федерации бодибилдинга Украины и международным правилам бодибилдинга IFBB.

«Я возглавлял Федерацию бодибилдинга 45 лет и сегодня официально свои полномочия передаю Андрею Гамову. Здесь представлено 25 номинаций, приехали около 400 участников, и это довольно высокий показатель. Сегодня перед нами выступают все те спортсмены, которые будут оспаривать право участия в Кубке Европы в Испании. Также хочу добавить, что ни в одном виде спорта так не развивается материально­физическая база, как в этом. В городе сейчас работают более 100 спортивных клубов. Люди хотят быть здоровыми, красивыми, и это решение правильное. Кубок неспроста проходит именно в Запорожье, потому что в прошлом году мы на очень высоком уровне провели первенство области и получили право на проведение всеукраинских соревнований. Уровень заинтересованности молодых людей бодибилдингом на сегодняшний день впечатляет», – рассказал экс-­президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Запорожской области, заслуженный тренер Украины Валерий Пономаренко.



Стоит отметить, что Валерий Пономаренко является обладателем ряда рекордов, которые не были побиты еще с 1975 года. Например, рывок гири весом 24 килограмма спортсмен выполнил одной рукой 240 раз. В свою очередь, мировой рекорд в данной категории составляет 180 раз. При собственном весе 74 килограмма рекордсмен выжал штангу весом 168 килограммов.

Во второй день соревнований, 23 апреля, состоялась церемония торжественного открытия чемпионата, в ходе которого спортсменам, занявшим 1­2 места в первый день Кубка, присвоили звания «Мастер спорта Украины» по бодибилдингу.



– Сегодня у молодежи есть возможность увидеть своих кумиров вблизи, потому что в Кубке Украины принимают участие легенды, которые отстаивают честь нашей страны на мировых спортивных площадках. Запорожскую область в этих соревнованиях представляют 80 бодибилдеров в различных номинациях, – отметил президент Запорожской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Украины Андрей Гамов.

Во время Кубка Украины состоялся отбор национальной сборной на предстоящий Чемпионат Европы, который пройдет в Испании, в городе Санта ­Сусанна. По словам членов жюри, основными критериями отбора являются пропорции тела спортсмена и уровень подготовки участника к выступлению.

– Занимаюсь бодибилдингом двадцать лет, но это впервые, когда я одержал победу в двух номинациях на Кубке. Дома выступать сложнее, больше ответственности на тебя ложится, но родные стены помогают, и здесь очень чувствуется поддержка зала, – рассказал запорожский победитель первого дня Кубка в категориях «Мужчины-­мастера» и «Мужчины до 75 килограммов» Александр Бондаренко.



Стоит отметить, что Кубок Украины по бодибилдингу и фитнесу вызвал огромный ажиотаж и интерес. В зале практически не было свободных мест. Зрители и болельщики активно поддерживали своих фаворитов, и спортсмены не остались в долгу, подарив присутствующим зрелищные выступления в борьбе за звание сильнейших.

Анастасия Кандыбей,

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