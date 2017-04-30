В России банки и предприятия ЖКХ продают долги людей жестоким коллекторам

Перепродажа долгов стала частым явлением в деятельности различных организаций, считает председатель «Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг» Елена Фасахова. Продажей долгов занимаются и банки, и предприятия, взимающие плату за услуги ЖКХ.

«Чем больше у банка „плохих“ долгов, тем хуже это влияет на его рейтинг в банковской системе. И банки, чтобы не тратить время и средства на взыскание задолженностей, продают эти долги огромным количеством пулов третьим лицам, коллекторам. То же самое делают компании, оказывающие услуги по жилищно-коммунальному обслуживанию. Дабы не нести дополнительных расходов на зарплаты работников и юристов, они прибегают к наиболее простому способу: продаже долгов третьему лицу либо передаче долга на обслуживание коллекторской компании», — сообщила Елена Фасахова.

Продажа прав на взыскание долгов существенно ухудшает положение должника, считает руководитель социального проекта «Стоп!Коллектор» Вячеслав Курилин. Как рассказал общественник корреспонденту «Росбалта», кредиторы часто продают долги целыми пакетами.

«То, что кредиторы продают, как правило, большими пакетами долги физических лиц и юридических лиц, — это уже стало общей практикой. Примерно два года назад появилась и такая практика, когда продавать долги коллекторам стали и организации, которые получают доход от услуг по ЖКХ», — сообщил Вячеслав Курилин.

По словам общественника, в случае перепродажи долгов коллекторы не заморачиваются судебными процессами. «Как правило, применяется более жесткая форма взыскания, связанная с психологической формой воздействия, и, к сожалению, не исключены случаи с физической формой воздействия.