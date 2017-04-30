Житель Запорожья рассказал о закулисье шоу «Голос страны»

Участник талант-шоу «Голос страны» Александр Минаев, который работает учителем истории в одной из запорожских школ и ведет уроки, используя вокал, рассказал секреты участия в проекте, а также о своей нестандартной музыке

– Александр, расскажите, как появилось увлечение музыкой?

– Увлечение музыкой у меня появилось примерно с десятого класса. Дома лежала гитара, и она, как чеховское ружье, должна была «выстрелить». На музыкальных инструментах никто из моих родственников не играет, а я хотел научиться игре на пианино. Дедушка купил гитару маме, а я пытался самостоятельно научиться на ней играть. Но никаких приятных мелодий из нее не лилось. Мне хотелось пойти в музыкальную школу, чтобы освоить азы игры на гитаре. К сожалению, так сложилось, что музыкальная школа скорее отбивала желание учиться, чем прививала. У меня за три года сменилось три преподавателя. Именно последний учитель вернул мне инициативу и желание овладеть искусством игры на музыкальном инструменте. После я стал увлекаться творчеством различных рок­групп, и, глядя на них, моя душа желала электрогитару. Благодаря бабушке она у меня появилась, и так, можно сказать, начался старт моей музыкальной карьеры. Первое выступление было в школе, я собрал свой первый музыкальный коллектив. Он состоял полностью из одноклассников. В принципе, многим нравилось наше творчество, но бывали и неудачи. Приятно, что директор всячески способствовал нашему увлечению. Дальше музыкой я продолжил заниматься в университете и создал новый коллектив, который был уже более профессиональный. Мы записали свой первый альбом, неравнодушные люди помогли нам в этом. Тогда я был только гитаристом и не пел абсолютно, голос у меня прорезался года три назад. Нужно было подтягивать вокал, и я начал работать над этим, больше петь, развиваться в этой сфере. Я долгое время учился игре на гитаре, но она у меня так и осталась на аматорском уровне, мне кажется, вокалом нужно было начинать заниматься еще в школьные годы.

– Как вы решили принять участие в вокальном талант-­шоу «Голос страны»?

– Со мной связались менеджеры вокального шоу и настоятельно рекомендовали пройти кастинг и принять участие. Как я потом выяснил, другим участникам тоже звонили и предлагали прийти на кастинг. Никто из нас ни разу не пожалел об участии в таком масштабном конкурсе. Со мной приключилась интересная история. Я впервые приехал в Киев, до этого не приходилось бывать в столице. Иду к банкомату, чтобы обналичить деньги, вижу мужчину с гитарой и в шляпе, который опустил взгляд в пол и целенаправленно шел к выходу. Мы столкнулись, и я успел его рассмотреть – это был Сергей Бабкин. Я привык его видеть без бороды и не знал, что он сменил имидж, хотя являюсь его поклонником, но раннего периода. До последнего я рассчитывал, что ко мне повернется Сергей Бабкин, но выбрал меня Потап. Хочу отметить, что он прекрасно разбирается в музыке и отличный продюсер.

– Потап не предлагал вам стать вашим продюсером?

– Я думаю, у него предостаточно проектов, все они довольно успешные, рисковать он точно не станет. Потап послушал мою музыку и сказал, что нужно развиваться, но я склонен думать, что моя музыка отличается от его, потому что не рассчитана на массовую аудиторию. Потап понимает, что актуально сейчас, а та музыка, которую делаю я, не будет востребована широкой аудиторией.

– В чем особенность вашей музыки?

– Я сам ее создаю и делаю то, что мне нравится, чтобы внести свой вклад в развитие мелодичного компонента песни. Моя музыка отличается достаточной простотой, стараюсь все делать максимально просто, но при этом максимально мелодично. Вот этого принципа придерживаюсь в своем творчестве.

– Есть мнение, что для подобного рода талант­шоу не так важен талант, как слезливая и душещипательная история. Так ли это?

– Я думаю, у каждого артиста есть какая­то своя история, которая трогает душу. И этим он интересен, люди без истории, возможно, не вызывают такой симпатии. Без сомнений, для талант­шоу история важна, но не менее важен и талант. Все­таки решающим фактором на «Голосе страны» являлся именно вокал. Неспроста люди в этом шоу имеют такой приоритет перед другими аналогичными программами. К примеру, «Х­фактор» часто грешит тем, что исполнители – непрофессионалы. У телеканала «1+1» другой подход, это подкупает и зрителей, и участников. Во время записей обрезается все лишнее, в эфир выпускаются самые интересные моменты выступлений.

– Насколько отличается та картинка, которую мы видим, от реальных записей?

– Можно прочитать книгу полностью, а можно в кратком изложении. Вот это примерно то же самое. Чтобы узнать участника, необходимо посетить само шоу и увидеть его изнутри.

– Для своих учеников во время урока вы играете на гитаре. Расскажите о таком нестандартном подходе к преподаванию?

– Это происходит во время уроков в младших классах для того, чтобы заинтересовать школьников. Любовь ученика к предмету зависит от учителя в первую очередь. Я пользуюсь тем, что умею делать – играю на гитаре. Есть отдельные темы уроков истории, например, искусство Средневековья, когда я сопровождаю свой рассказ пением и игрой на гитаре. Им это очень нравится, таким образом я стараюсь привить любовь к своему предмету.

– Ваши пожелания читателям?

– Всем читателям я хочу пожелать слушать свое сердце. Старайтесь заниматься тем, к чему лежит ваша душа, и тогда каждый прожитый день будет наполнен счастьем и радостью. Никогда не опускайте руки и следуйте своей мечте. Не обращайте внимание на негативные моменты, старайтесь во всем находить свои плюсы. Конечно же, чаще улыбайтесь и будьте добрее к окружающим!

Анастасия Кандыбей