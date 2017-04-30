Запорожцу всучили фальшивые доллары во время продажи авто (ФОТО)

В Михайловское отделение полиции обратился 20-летний житель района, сообщивший, что двое мужчин приобрели у него автомобиль ВАЗ-2103 за 600 долларов США.

Уже после того, как «покупатели» уехали, он внимательно присмотрелся к купюрам и увидел, что они фальшивые. По факту начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). На поиск преступников был ориентирован личный состав Михайловского и Токмакского отделений полиции. Благодаря слаженным действиям и оперативному реагированию через незначительный промежуток времени на территории г. Токмак автомобиль с угонщиками был остановлен, а злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Выяснилось, что к преступлению причастны двое неработающих жителей Токмака. Один из них 1983 года рождения, ранее неоднократно судимый. Второй — 1990 года рождения, также имеет судимость. В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские обнаружили и изъяли у задержанных еще четыре поддельных купюры номиналом 100 долларов. Происхождение фальшивок злоумышленники объяснить не смогли.

В настоящее время старшему из них в качестве меры пресечения избрано содержания под стражей, а младший находится под домашним арестом.

Кроме вышеупомянутого уголовного производства начато еще одно — по признакам ч.2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт поддельных денег). Обоим злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении указанного правонарушения. Согласно санкции инкриминируемых статей, их может ожидать до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.