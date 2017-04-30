Как устроить ребенка в детсад Запорожья без взятки?

Оформить ребенка в запорожское дошкольное учебное заведение по-прежнему сложно, невзирая на то, что чиновники каждый год рапортуют о скором решении проблемы с местами в детские сады, но пока безуспешно. По данным департамента образования и науки Запорожского городского совета, сегодня «работа кипит» над поиском выхода из сложившейся ситуации. Согласно официальной статистике департамента в очереди на зачисление в ДУЗ по состоянию на 1 апреля 2017 года стоят 894 ребенка.

На сегодняшний день в детских учебных заведениях занимаются 26157 детей, из которых 802 ребенка посещают детсады не коммунальной формы собственности. В городе фактически функционируют 144 детсада и ясель, из которых: 136 — коммунальные, 2 — государственные и еще 6 — частные заведения.

По данным департамента образования и науки Запорожского городского совета, в 2016­2017 гг. временно не функционировало одно ДУЗ №126 (Вознесеновский район). Причина — термомодернизация здания. Все остальные работают в штатном режиме. Что касается очереди на поступление в детский сад, то самая большая наблюдается в Коммунарском, Днепровском, Заводском районах. Правда, эта проблема, говорят в профильном департаменте, существует еще с момента застройки Южного и Бородинского микрорайонов, и решить ее до сих пор не удается.

О том, что далеко не все дети смогут пойти в детские сады вовремя, знают в профильном департаменте. На заседании городского исполнительного комитета директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк попросила внести правки в программу «Образование на 2016­2018 годы», чтобы в 2017 году открыть две дополнительные дошкольные группы на 40 детей в ОУЗ №90. На все это выделят дополнительную сумму в размере почти двух миллионов гривен. Средства планируют потратить на капремонт, приобретение материалов, инвентаря, оборудования и предметов долгосрочного пользования. На данный момент в очереди в дошкольные учреждения Коммунарского района находятся 124 ребенка. Кроме того, решением исполкома выделены дополнительные средства в размере более 850 тысяч гривен на капитальный ремонт детского сада №100.

В профильном департаменте дефицит мест для детей в ДУЗ планируют уменьшить за счет открытия нескольких учебных заведений после реконструкции. А именно: ДУЗ №169 (Заводской район), №220 (Днепровский район), №77 (Вознесеновский район), №1 (Александровский район), № 100 (Шевченковский район), №144 (Коммунарский район).

Также руководство департамента намерено открыть дошкольные группы в действующих детсадах, где есть ресурсные возможности, после проведенных капремонтов. Планируют создать учебно­воспитательный комплекс по типу «общеобразовательное учебное заведение — дошкольное учебное заведение».

В Энергодаре очередей в детсады нет

А вот в соседнем Энергодаре у родителей практически не возникает проблем с оформлением любимого чада в детский сад. В городе функционируют 11 детских садов и два учебно­воспитательных комплекса, при которых работают группы для дошкольников. Пока этого вполне достаточно, чтобы обеспечить потребности родителей малышей.

Так, управление образования Энергодарского горсовета в этом году уже выдало 470 направлений в детские сады. Осталось удовлетворить еще 156 заявок. То есть родители 626 детей «отстояли» электронную очередь, чтобы именно в этом году их ребенок пошел в сад. Правда, «отстояли» — слишком сильно сказано.

По словам начальника дошкольного отдела управления образования горсовета Оксаны Олейниковой, вопрос на сегодня лишь в том, что желание родителя оформить малыша в конкретный детсад могут и не исполнить, а предложат альтернативу.

— Право родителей — согласиться или не согласиться. Если нет, придется просто ждать, пока освободится место в конкретном детсаду. Как правило, до конца текущего года мы полностью закрываем все потребности в дошкольном образовании, — отметила Оксана Олейникова. ­ Не в последнюю очередь потому, что некоторые родители, которые оформляют электронную заявку, в итоге так и не приходят. Например, в конце ноября 2016 года назад вернулись 128 направлений. Так что они сейчас перераспределяются между желающими попасть в тот или иной сад. А уже на родительских собраниях, которые пройдут в мае и июне, картина на сентябрь сформируется полностью.

Как устроить ребенка в сад без взятки?

Нередко родители ставят свое чадо в очередь, когда ему исполнилось всего четыре месяца. И это правильно, говорят опытные мамочки, поскольку, когда ребенку пора будет идти в садик, как раз подойдет его очередь. Об этом родители знают на личном опыте. Количество мест в дошкольных учреждениях ограничено — новые садики не открывают, а ныне действующие нередко закрывают на ремонт из­за их аварийного состояния, причем порой на неопределенный срок и в середине учебного года, объясняя это тем, что в бюджете появляются средства на ремонт, а их нужно срочно освоить. Да, из закрытых садов детей обязаны перевести в другие, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на скорости продвижения очереди в ДУЗ.

По перечисленным причинам нередко мамы и папы слышат от руководства садиков: мест нет, когда появятся — перезвоним. Согласно Конституции Украины право на бесплатное образование имеет каждый. Но согласно правилам дошкольных учебных заведений больше положенного количества детей в группу брать нельзя. Вот и получается замкнутый круг. Впрочем, абсолютно ничего нового.

Сегодня процедура записи в очередь немного упрощена. С 2012 года, вместо того чтобы бегать по кабинетам, родители могут зарегистрировать свое чадо в электронной очереди на сайте reg.isuo.org «Электронная регистрация в дошкольные учебные учреждения». Выбрав на портале город, район и детский сад, можно посмотреть фотографии дошкольного учебного заведения, в которое мамы и папы хотят отдать своего ребенка, количество свободных мест, кружки, дополнительные занятия и т. д. Все, что нужно для подачи электронной заявки — внести личные данные в поля регистрации: фамилию, имя и отчество ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, адрес и данные о родителях, телефон, электронный адрес для связи. Правда, столь простая и стандартная процедура время от времени дает сбой. Некоторые родители жалуются, что не могут сделать заявку.

«При регистрации ребенка в очередь пишут, что заявка с таким свидетельством о рождении уже существует», — жалуется родительница. Другая заявляет о том, что система ей выдает: «Не могу сделать регистрацию». Пользователь с таким логином и электронкой существует уже». Я не пойму ничего, были в районном управлении, сказали, что нас нет в списках нигде». В таких случаях мамам и папам стоит обратиться в выбранный детсад за помощью. Там сотрудники должны помочь им создать учетную запись, поставить ребенка в очередь и показать, как проследить статус своего заявления.

По правилам, о том, что в дошкольном учебном заведении освободилось место в группе нужного возраста, родителям сообщают в электронном или телефонном режиме. Следует помнить, что прием малышей в детский сад происходит в течение года. Это значит, что в январе того года, в котором малыш должен пойти в сад, следует написать заведующей заявление на поступление ребенка в дошкольное заведение.

Стоит также отметить, что после оформления заявки и получения статуса «Зарегистрирован в очереди» родители обязательно должны принести оригиналы документов в отдел образования. Далее родителям нужно самостоятельно отслеживать статус заявления и следить за продвижением очереди. Правда, не все знают, как следить за электронной очередью. А это очень важно! Ведь на форумах родительницы часто сетуют на то, что их подвинули в очереди: «Были в очереди 29, а стали 33. Ребенок должен идти в сад в 2019 году. Когда придет время отдавать чадо в сад, она и вовсе в списке будет на 100 месте».

При поступлении в дошкольное детское учреждение существует льготная группа детей — близнецы, дети­инвалиды и дети родителей­инвалидов 1 группы, а также дети участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дети из многодетных или неполных семей, сироты и дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, дети участников АТО и вынужденных переселенцев из зоны АТО, малыши, которые находятся под опекой. Собственно они и могут оказаться в начале очереди.

О том, как «впихнуть» свое чадо в детский сад, на просторах Интернета родители обмениваются собственным опытом. Самый распространенный совет — обратиться к своему депутату по округу или решить вопрос с зачислением ребенка в садик с помощью «благотворительного взноса» (он творит настоящие чудеса).

Некоторым родителям говорят в лицо (или пишут на листике бумаги) сумму, благодаря которой ребенок будет зачислен в детсад. Найти место для мальчика или девочки не так уж и сложно. Например, в группе есть 20 мест, 5 из которых предусмотрено для льготной категории (эту категорию руководство садика учитывает в обязательном порядке). Но дирекции достоверно известно, что дети льготной категории в эту группу не идут. В этом случае руководство намеренно говорит о том, что мест нет (и это правда, ведь все места для обычных детей заняты). И эти 5 мест для спецгруппы могут отдать «своим».

А вот мама трехлетнего Богдана Карина (имя мамы и ребенка изменены) рассказала нам о том, что, когда пришло время ее сыну идти в садик, мест в группе не оказалось. Вопрос с зачислением она решила так: «Через своих знакомых мы узнали о том, что льготников не будет, и решили предложить свою посильную помощь с ремонтом в одном из кабинетов, а также побелить бордюр и высадить цветы на клумбе в детском саду. Место для сына нашли сразу же. Мы успешно в этом году выпускаемся из садика, никаких замечаний и претензий к ребенку за все время обучения не было. Правда, в течение этих трех учебных лет мы постоянно оказывали какую­то помощь ­ то окна помоем, то с уборкой поможем».

Юристы отмечают, что такие действия не считаются взяткой, и более того, советуют родителям говорить о том, что они могут оказать подобную помощь. Но если у мам и пап напрямую требуют (пишут на листе бумаги) «благотворительный» взнос, то это уже вымогательство.

Также родители из личного опыта советуют следующее: если руководитель конкретного детского сада не принимает поданное заявление, отказывается принимать ребенка в детское учреждение или не дает ответ по заявлению в течение 30 дней, можно подать жалобу в департамент образования или в суд. Жалоба в департамент должна быть составлена по Закону «Об обращении граждан».

Яна Петрова