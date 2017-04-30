Студенты КПУ и ЗНТУ из Запорожья пробились во Всеукраинский финал по баскетболу среди вузов

Студенты КПУ и ЗНТУ из Запорожья пробились во Всеукраинский финал по баскетболу...



В Одессе состоялся финальный этап Дивизиона «Черное Море» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

На площадке универсального спортивного комплекса «Одесса» с 24 по 28 апреля выясняли отношения лучшие студенческие команды юга Украины. По итогам этих соревнований два лучших коллектива получили путевки во Всеукраинский финал СБЛУ.

В финал дивизиона «Черное море» СБЛУ пробились две команды из Запорожья — ЗНТУ и КПУ. Победу со счетом 98:90 завоевали студенты Классического приватного университета, которые в этом матче смогли реализовать 19-ть дальних бросков.

На церемонии награждения были отмечены лауреаты финала дивизиона «Черное Море» в индивидуальных номинациях: лучший защитник — Максим Теряник из ЗНТУ, лучший снайпер — Евгений Балабан из морского университета, лучший центровой — Илья Михеев из ЗНТУ, лучший нападающий — Роман Бэй из КПУ и лучший игрок турнира — Максим Лукьянов из КПУ.