В запорожской больнице пациентов заразили гепатитом

В диализном центре, расположенном в Токмакской центральной районной больнице, массовое заражение гепатитом.

Как сообщил заместитель общественной организации «Надежда на жизнь» Сергей Макаренко, в диализном центре зафиксирован факт заражения диализных больных гепатитом.

Прецедент произошел несколько дней тому назад. Сразу трое пациентов, проходивших в тот день диализную процедуру, оказались жертвами халатности медперсонала. Именно это — халатность медицинских работников диализного центра, считают причиной случившегося пострадавшие пациенты и руководители общественной организации «Надежда на жизнь», поскольку при работе искусственной почки применяются исключительно одноразовые расходные материалы.

Для справки: диализный центр в городе Токмаке, один из самых молодых в нашей области, он был открыт в начале 2017 года, и на данный момент в нем поддерживают жизнь 11 диализных пациентов из Токмака и прилегающих населенных пунктов.

Как сообщили «Антикор Запорожье» представители общественной организации, пострадавшие намерены обратиться в правоохранительные органы. Финансовая сторона лечения от внесенного в больнице вируса полностью легло на плечи пострадавших пациентов.