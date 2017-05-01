В Запорожье выбрали «Мисс выпускницу-2017» Заводского района

За звание самой красивой, умной и талантливой соревновались пять конкурсанток из разных учебных заведений района: Анастасия Павленко (ООШ №33), Руслана Ярмолюк (ООШ №54), Екатерина Гапонова (ЗУВК №67), Мария Улитенко (ООШ №72), Анна Лысенко (ООШ №54).

Конкурсная шоу­программа проходила в районном Дворце культуры на улице Лизы Чайкиной (бывший ДК ОАО «Запорожогнеупор»). Стоит отметить, что данное мероприятие в Заводском районе организовывается на протяжении уже более 20 лет. Помощь в проведении районной шоу­программы оказало НПКО «ТАТА».

Участницы на сцене демонстрировали не только внешнюю, но и внутреннюю красоту, удивляя членов жюри своими талантами. Зрители также получили массу удовольствия от танцевальных и вокальных номеров, выступлений творческих коллективов.

Главный титул «Мисс выпускница ­2017» по итогам оценки жюри завоевала воспитанница общеобразовательной школы №33 Анастасия Павленко. Однако абсолютно каждая участница конкурса стала победительницей, ведь все девочки получили титулы зрительских симпатий, огромную поддержку и море аплодисментов болельщиков.