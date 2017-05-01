В Запорожье новые нормы для «коммунальных скидок» и старый беспредел КП «Наше місто»

С 1 мая рядовым потребителям субсидии на отопление будут начислять по­новому. О том, как изменится размер «коммунальной скидки», представители управления социальной защиты населения горсовета и департамента ЗОГА рассказали на пресс-­конференции в Запорожском медиа­центре.

На сегодняшний день субсидии на оплату коммунальных услуг в Запорожской области получают 364 тысячи домохозяйств. Лишь в областном центре насчитывается 145 тысяч 997 получателей «коммунальной скидки». Как отметила заместитель начальника управления социальной защиты населения горсовета Галина Остапенко, количество потребителей, претендующих на субсидию, увеличивается с каждым днем. Отказано в субсидиях было лишь 4 тысячам домохозяйств по причине отсутствия или несоответствия документов и т.д. Сейчас по области средний размер «коммунальной скидки» составляет около 2 тысяч гривен, по Запорожью – 1280 гривен. Как отмечают представители профильного ведомства, повышение минимальной зарплаты на размер дотаций из государства не повлияет.

Возможно, именно из­за повышения спроса на «коммунальную скидку» в феврале 2017 года Кабмином было принято постановление об уменьшении соцнорм потребления для расчета льгот. Вступают в силу данные изменения уже с мая 2017 года.

Согласно указанному выше постановлению, в следующем отопительном сезоне будут введены следующие нормы: 5 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади или 0,0431 Гкл тепловой энергии на 1 кв. м жилья. Для сравнения: раньше субсидия распространялась на каждые потребленные 7,5 куб.м газа и 0,0548 Гкл на 1 кв. м отапливаемой площади. Однако при уменьшении нормативов увеличился корректирующий коэффициент, отметили спикеры. Он вырос с 0,566 до 0,708.

Из положительных моментов Галина Остапенко отметила ускорение процесса оформления субсидий. По словам заместителя директора департамента, сегодня в их ведомстве активно внедряются новые технологии. В частности, на обновление техники в районных управлениях выделено 12 миллионов гривен. Кроме того, в 2016 году ввели систему электронных очередей, благодаря чему существенно ускорилась регистрация претендентов на субсидии. О принятии решения о предоставлении либо отказе в «коммунальной скидке» обратившиеся потребители узнают с помощью смс­сообщения. Еще один плюс – сегодня в Запорожской области работают мобильные офисы управления по соцзащите населения, сотрудники которых на месте принимают документы, регистрируют потребителей и т.д.

Однако не все в системе оформления и получения субсидий так радостно, как хотелось бы. В частности, с трудностями в данной сфере сегодня сталкиваются новосозданные ОСМД. По словам главы правления общественной организации «ЖСК, ОСМД «Виктория» Людмилы Шанц, совладельцы не могут по несколько месяцев получить компенсацию по субсидиям от государства. Связано это как с задержками в оплате, так и с противозаконными действиями коммунального предприятия по оказанию услуг по обслуживанию придомовых территорий. В частности, новосозданные объединения на протяжении длительного периода обивают пороги КП «Наше місто», пытаясь забрать у якобы «балансодержателя» документы, необходимые для возмещения компенсаций по льготам. Данная проблема не понаслышке знакома совладельцам ОСМД на улице Пархоменко 24­а. Как утверждает председатель данного объединения Дмитрий Коба, на протяжении 5 месяцев ОСМД не получает положенную компенсацию субсидий на обслуживание дома и придомовой территории из­за проволочки с документами. Их деньги до сих пор поступают в КП «Наше місто», хотя это предприятие уже давно не является поставщиком услуг по указанному выше адресу. В управлении соцзащиты Дмитрия Кобу посылают из одного кабинета в другой, но помощь нигде так и не предоставили.

Людмила Шанц отметила, что в их общественную организацию уже поступило разъяснение из Минрегиона, адресованное в Министерство социальной политики. Согласно тексту данного письма, «компенсация ОСМД расходов за предоставленные льготы и субсидии должна осуществляться со дня, который установлен общим собранием как начало осуществления самообеспечения или назначения управителя, поставщика услуг». Также в разъяснении указано, что с этого самого дня предприятие, которое ранее предоставляло услуги, больше не имеет права на получение компенсации «коммунальной скидки», поскольку договор с ним фактически расторгнут.

Галина Остапенко и заместитель начальника управления социальных гарантий департамента социальной защиты населения ЗОГА Лилия Ерохова ответили, что о существующей проблеме они не слышали, и пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Однако письмо с разъяснениями Минрегиона представители профильных ведомств еще не получали, а значит, сотрудники службы не имеют права следовать приведенным выше указаниям. Кроме того, Галина Остапенко и Лилия Ерохова согласились с тем, что на сегодняшний день есть небольшая задолженность по компенсациям льгот и субсидий, однако вины департаментов в этом нет, так как деньги не поступают на счета из государственного бюджета.

Анна Коваленко