В Запорожье рост мусора на свалках имеет цикличность

Главной проблемой борьбы со свалками является цикличность, ведь после вывоза через некоторое время горы мусора возникают вновь на тех же участках. Несознательные запорожцы, стараясь сэкономить, вывозят на такие свалки бытовой и строительный мусор.

Об этом поведал заместитель председателя Заводской администрации Запороржья Юрий Кулак.

— Жители частного сектора, которые по каким либо причинам не заключили договора с «Умвельтом» на вывоз мусора, выбрасывают свои бытовые отходы в непредназначенное для этого место. Мы проводим работу и с председателями квартальных комитетов по заключению договоров, чтобы предотвратить возникновение новых свалок. За свалку мусора в неположенном месте предусмотрен штраф от 340 до 1300 грн. На сегодня уже составлены 2 протокола, средний штраф составил 850 грн., — рассказал Юрий Кулак.

Кстати, в этом году районной администрации по Заводскому району на ликвидацию стихийных свалок было выделено 890 тыс. грн. Планируется вывезти порядка 3 850 тонн мусора. Уборка будет проводиться на 10 стихийных свалках, преимущественно в частном секторе.