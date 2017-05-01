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В Запорожье рост мусора на свалках имеет цикличность

От
Valeriy
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Главной проблемой борьбы со свалками является цикличность, ведь после вывоза через некоторое время горы мусора возникают вновь на тех же участках. Несознательные запорожцы, стараясь сэкономить, вывозят на такие свалки бытовой и строительный мусор.

Об этом поведал заместитель председателя Заводской администрации Запороржья Юрий Кулак.

— Жители частного сектора, которые по каким либо причинам не заключили договора с «Умвельтом» на вывоз мусора, выбрасывают свои бытовые отходы в непредназначенное для этого место. Мы проводим работу и с председателями квартальных комитетов по заключению договоров, чтобы предотвратить возникновение новых свалок. За свалку мусора в неположенном месте предусмотрен штраф от 340 до 1300 грн. На сегодня уже составлены 2 протокола, средний штраф составил 850 грн., — рассказал Юрий Кулак.

Кстати, в этом году районной администрации по Заводскому району на ликвидацию стихийных свалок было выделено 890 тыс. грн. Планируется вывезти порядка 3 850 тонн мусора. Уборка будет проводиться на 10 стихийных свалках, преимущественно в частном секторе.

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