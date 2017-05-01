В НБУ рассказали о порядке обслуживания украинцев с ID-картами в банках

Те украинцы, которые уже оформили новые паспорта, теперь могут также получать все банковские услуги наравне с лицами, предъявляющими документ старого образца.

— Начало использования ID-карты является очередным шагом украинского государства в направлении евроинтеграции и развития электронного управления в Украине. Преимуществами этого современного документа являются высокий уровень защиты информации и удобство его использования/хранения. ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев по пользованию банковскими услугами, − указывает НБУ.

Сегодня банкам Украины необходимо доработать программно-техническую базу, а также ознакомить персонал с нововведениями, касающимися использования клиентами ІD-карты.

— Все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-паспортов в банках, носят временный характер, – отмечают в НБУ.

Как и ранее, для предоставления различных банковских услуг при себе необходимо иметь паспорт («классический» паспорт или ID-карту), а также другой документ, удостоверяющий личность, и идентификационный код.