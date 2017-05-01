Гибридная политика Москвы: выпущена «утка» о запрете нападения на оппозиционеров

В Кремле решили поручить региональным властям пресечь волну актов агрессии в отношении представителей оппозиции, сообщают источники в администрации президента.

Источник в Кремле заявил «Взгляду», что якобы федеральный центр поручит региональным властям жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. При этом представитель администрации президента отметил, что такие нападения, дескать, только повышают узнаваемость представителей оппозиции и приводят к их раскрутке.

Полицейским дадут рекомендации пресекать преступления и привлекать виновных к ответственности. Отмечается, что «последней каплей» в ряду подобных нападений стал акт агрессии в отношении блогера и критика власти Ильи Варламова в Ставрополе. При этом до него нападениям подвергались в последние дни лидер ПАРНАС Михаил Касьянов и лидер оппозиции Алексей Навальный.

Как сообщали российские политологи, нападения на оппозиционеров и общественников инспирированы Кремлем, чтобы показать, что народ российский народ любит власть и презирает ее противников и критиков.