Запорожские браконьеры выловили сетью около тонны рыбы (ФОТО)

Во время отработки оперативной информации полицейские в проливе возле поселка Кушугум обнаружили двух мужчин, которые занимались преступным выловом рыбы с помощью сетей.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции в Запорожской области, их пригласили проследовать на базу.

Выяснилось, что 38-ми и 32-летний мужчины выловили почти полторы тысяч экземпляров рыб, в основном, карасей и лещей.

Своими действиями браконьеры нанесли материальный ущерб на сумму около 26 тысяч гривен.

Полицейские изъяли лодку, сети и рыбу. Открыто уголовные производство по статье 249 Уголовного кодекса «Незаконное занятие рыбным промыслом». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа — до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается дальнейшее расследование.