Запорожцев перевозят неисправные микроавтобусы и пьяные водители

На прошлой неделе в Запорожском горсовете прошло очередное заседание исполнительного комитета. На повестку дня было вынесено 98 вопросов. Но начать заседание городской голова Владимир Буряк решил с отчета о проверках городских маршруток

В состав рабочей группы по проверке общественного транспорта вошли представители управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета, управления «Укртрансинспекции» в Запорожской области, Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, управления патрульной полиции в г. Запорожье. По словам начальника управления транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александра Власюка, по состоянию на 21 апреля проведено пять проверок, по результатам которых патрульная полиция составила девять административных протоколов. Один из них — на водителя маршрутки №5А, находившегося за рулем в состоянии опьянения.

— Проводятся проверки предприятия, на котором водитель вышел на работу в состоянии опьянения. Готовятся документы для разрыва договорных отношений с этим перевозчиком. Это АТП обслуживает еще и маршрут №43. В четверг, 20 апреля, когда была непогода, этот перевозчик не выпустил без уважительной причины на маршрут 7 автобусов. Поэтому на ближайший исполком будет вынесен проект­решение о разрыве договорных отношений с этим предприятием. Помимо этого, управлением транспорта составлено 18 актов и перевозчикам направлены требования относительно технического и санитарного состояния маршруток, — сказал Александр Власюк.

Проверки будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком, т.е. два раза в неделю, чаще нет физической возможности. Проверять будут все маршруты.

— К сожалению, техническое состояние маршруток неудовлетворительное. 90% маршруток — «Мерседесы­спринтеры», «Фольксвагены», которые находятся в плачевном состоянии, — подытожил Александр Власюк.

В свою очередь, городской голова Владимир Буряк распорядился, чтобы в каждом договоре было прописано: пьяный водитель на маршруте — разрыв договора с перевозчиком.

Также городской голова сообщил, что в этом году в Запорожье продолжится закупка за средства городского бюджета автобусов, троллейбусов для «Запорожэлектротранса», подвижной состав которого будет постепенно обновлен.