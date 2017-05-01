На запорожском курорте ограбили мужчину с помощью ножа

30 апреля 2017 года в дежурную часть Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал — ночью 29 апреля вблизи одного из домов по улице Волонтеров на него напал неизвестный. Угрожая предметом, опасным для жизни, похитил мобильный телефон, банковские карты и кошелек с деньгами. Своими действиями злоумышленник нанес материальный ущерб почти на 14 тысяч гривен.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники сектора уголовного розыска отдела полиции в течение суток установили, разыскали и задержали нападавшего, который пытался уехать из Бердянска.

Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1981 года рождения, у которого полицейские изъяли похищенные вещи. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направлен в изолятор временного содержания.

Продолжается досудебное расследование по признакам ч. 1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи на подозреваемого ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.