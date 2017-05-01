На митинге в Петербурге геи побили депутата Госдумы Милонова (ФОТО)

Депутата нижней палаты российского парламента Виталия Милонова слегка поколотили во время первомайской акции в Петербурге.

Как передаёт сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошёл во время шествия, в котором в том числе участвовали и представители ЛГБТ-сообщества.

Депутат Милонов, известный своим крайне отрицательным отношением к секс-меньшинствам, решил объяснить приверженцам однополой любви ошибочность их ориентации. Однако не нашёл понимания и в ответ получил удар по лицу.

Под крики «Милонов — позор России!» у Большого концертного зала возникла потасовка, которую остановили сотрудники полиции.