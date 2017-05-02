Белый дом и Кремль прокомментировали разговор Трампа и Путина



В Белом доме назвали «очень хорошим» третий телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшийся вечером во вторник.

В американской администрации уточнили, что президенты обсудили по телефону, «как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию в КНДР».

«Они поговорили о том, как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию в КНДР», — говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Они также провели длительное обсуждение совместной работы по искоренению терроризма по всему Ближнему Востоку», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее о беседе, которая стала третьей с момента инаугурации американского президента, рассказали в пресс-службе Кремля.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость», — отмечается в сообщении.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7—8 июля в Гамбурге. Беседа носила деловой и конструктивный характер, добавили в заключение в Кремле.