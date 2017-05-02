В запорожской больнице инвалиду пришлось дать мзду в размере тысячи долларов

Врач областной клинической больницы требовал презент: ни много ни мало — одну тысячу долларов США.
Ушлый медработник требовал от частного лица и получил неправомерную выгоду в размере тысяча долларов США. В такую сумму врач «оценил» решения вопроса по оформлению положительного заключения экспертной комиссии по назначению инвалидности с установлением диагноза необратимого характера заболевания.
Сразу после получения взятки медик-невролог коммунального учреждения «Запорожская областная клиническая больница» был задержан сотрудниками полиции. Также была задокументирована его преступная деятельность.
По информации Национальной полиции в Запорожской области, продолжается досудебное расследование производства по ч.3 статьи 368 УК «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
И что тут нового? Все платят медикам за исполнение ими клятвы Гипократа… Вот только Гройсман не знает как живут медики: в каких домах, на каких машинах ездят, на каких курортах отдыхают… Чудак премьер — решил поднять зарплату людям, которые на зарплату никогда не жили и не будут жить…
Вы перепутали букву в словосочетании «Чудак премьер»…В первом слове «чудак» ,»ч» надо изменить на «м»…