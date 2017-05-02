В Запорожье женщина зарезала нахального ухажера, желавшего секса

Разнополая парочка распивала спиртное, а затем возникла серьезная ссора — один хотел секс, а вторая — нет. Как итог, мужчину похоронили, а женщину бросили в казематы.

Трагедия произошла в одной из квартир дома Шевченковского микрорайона. 47-летний хозяин пригласил свою 42-летнюю соседку к себе на чашку чая с песочным печеньем. После непродолжительного чаепития люди перешли на более веселящие напитки — пиво и «катанку».

После очередной рюмки хозяин предложил своей гостье предаться любовным утехам. Но женщине показалось это предложение слишком фривольным. Она сурово отказала собутыльнику, что очень возмутило мужчину. Между людьми возник словесный конфликт, переросший в драку. Как ни странно, в этом поединке победила представительница слабого пола, поскольку именно в ее руке оказался нож.

Дамочка нанесла несколько ударов похотливому кавалеру. Понимая бренность жизни, запорожанка вызвала «скорую», но спасти жизнь пострадавшему медикам не удалось. Зато у медиков получился телефонный звонок в полицию. Дескать, выезжайте, есть для вас работа.

Сыщики надели наручники на барышню и свезли ее в СИЗО. Там горожанка размышляла о превратностях судьбы и природе дамской жеманности и жестокости, пытаясь одновременно разжалобить следователя рассказами о жестоком соседе-насильнике.

Увы, не разжалобила запорожанка и суд, тщетно доказывая Фемиде, что судить ее нужно не за умышленное убийство, а за убийство при превышении пределов необходимой обороны (по этой статье наказание куда мягче). Впрочем, суд не стал жестоко карать женщину (у нее хоть и совершеннолетний, но все таки ребенок), приговорив ее к минимальному сроку по статье 115 УК — семь лет лишения свободы.

Валерий Бутенко.