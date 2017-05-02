Евросоюз не перенесет последствий победы Ле Пен на выборах президента Франции

Евросоюз не готов к победе на президентских выборах во Франции лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. После Brexit для ЕС это станет новым ударом, считает французский премьер-министр Бернар Казнев, передает Reuters.

«ЕС, ослабленный выходом Великобритании из своего состава, не сможет выдержать новый удар в виде прихода к власти во Франции правительства с открыто еврофобной позицией», — отмечает Казнев и призывает французов голосовать за основателя движения «На марше», центриста Эмманюэля Макрона во втором туре выборов.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. В результате Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, на втором месте оказалась Ле Пен с результатом 21,30%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.