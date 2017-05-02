Запорожанке, задушившей дочь, назначили психиатрическую экспертизу

Если медики установят, что женщина — невменяема, то ее ждут долгие годы лечения в психиатрической больнице закрытого типа.

Дичайший случай произошел в Энергодаре: женщина из-за проблем с психикой решила покончить жизнь самоубийством. Но на тот свет горожанка попыталась уйти вместе с маленькой дочерью. Дескать, если ребенок останется жить, то станет в тягость для родного отца и старшей дочери.

Новость о том, что с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже дома, женщина выбросила ребенка мгновенно облетела Энергодар. Поскольку один из жителей дома напротив зафиксировал на видеокамеру смартфона страшную картину убийства. Уже через минуту после падения 12-летней девочки к месту трагедии мчалась «скорая».

Увы, помочь девочки врачи были бессильны (как станет известно позже, женщина выбросила из квартиры уже мертвого ребенка)…

Когда полиция вскрыла дверь квартиры, в жилище никого не было. Хозяйка квартиры (на кошмарном видео была именно 44-летняя Светлана), видимо, тут же сбежала с места трагедии, после того, как избавилась от тела младшей дочери. Ее тут же объявили в розыск.

На ее поиски бросили все силы (не только личный состав горотдела полиции Энергодара, но и общественные формирования, также подключились активисты). Уже к восьми часам вечера подозреваемую задержали в районе речпорта. Одежда ее была мокрой, а сама задержанная сообщила, что пыталась покончить с собой — утонуть, но не смогла.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, задержанная женщина заявила, что к попытке суицида ее подтолкнуло расстройство психики — несколько месяцев она не могла спать по ночам, что привело к жутчайшей депрессии. Решив покончить с собой, Светлана решила убить младшую дочь — 12-летнюю Настю. Дескать, чтобы школьница не превратилась в обузу для ее старшей сестры и мужа после суицида женщины.

По предварительным данным, горожанка, когда в квартире не было мужа и старшей дочери, задушила Настю, а потом уже выкинула ее труп из балкона.

Как стало известно, Светлана немало лет проработала в средней школе учителем, но из-за проблем со здоровьем ушла работать в библиотеку. Поговаривают, что психическое расстройство у женщины началось еще несколько лет назад, но за помощью к врачам горожанка не обращалась.

В отношении женщина начато производство по ч.2 статьи 115 УК «Умышленное убийство малолетнего ребенка». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, если медики установят, что женщина — невменяема, то ее ждут долгие годы лечения в психиатрической больнице закрытого типа. Хотя самое ужасное наказание несчастная женщина уже вынесла сама себе…