Запорожские браконьеры перегородили сетью протоку в плавнях Днепра (ФОТО)

Невзирая на запрет вылова рыбы из-за нерестового периода, браконьеры продолжают сетями таскать рыбу из Днепра и прочих водоемах.

Во время отработки оперативной информации полицейские в проливе возле поселка Кушугум обнаружили трех мужчин, которые занимались преступным выловом рыбы с помощью сетей.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции в Запорожской области, их пригласили проследовать на базу. Выяснилось, что 30-ти, 40-ка и 32-летний мужчины выловили сетью около 300 рыб, в основном, карасей, окуней и лещей.

Своими действиями браконьеры нанесли материальный ущерб на сумму около 5 тысяч гривен.

Что интересно, один из задержанных уже был судим за браконьерство. Полицейские изъяли лодку, сети и рыбу. Открыто уголовные производство по статье 249 Уголовного кодекса «Незаконное занятие рыбным промыслом».

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается дальнейшее расследование.