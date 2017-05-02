Запорожцы вкусили радость джазовых композиций под открытым небом

На площади Маяковского состоялся концерт International Jazz Day. Мероприятие приурочено к Международному Дню джаза.

По словам руководителя запорожского городского джаз-клуба и ведущего концерта Владимира Гитина, еще в 2013 году Запорожье стало первым в Украине городом, который присоединился к празднованию Международного Дня джаза, учрежденного ЮНЕСКО в 2012 году. Это вошло в традицию и сегодня уже пятый год подряд на площади Маяковского проводятся джазовые концерты под открытым небом.

Самые известные и популярные джазовые композиции для запорожцев исполнили муниципальный эстрадно-духовой оркестр под управлением Богдана Сапожникова, джаз-группа «Ретро», джаз-бэнд «PreZZident» под управлением Владимира Гитина, эстрадно-джазовый коллектив юных учащихся запорожской музыкальной школы № 2. Также специальный гость из Сумм, саксофонист, Иван Кулижников порадовал своим мастерством всех зрителей. Участники танцевальной студии «Бачата бланка» устроили перед джазовой сценой хореографический флеш-моб, и многие зрители танцевали вместе с ними под любимые композиции.