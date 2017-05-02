Кабмин намерен до июля разработать «минимальную культурную корзину» украинца



Кабинет министров Украины должен рассмотреть минимальные стандарты обеспечения украинцев культурными услугами до июля 2017 года.

Об этом идет речь в распоряжении №275, которое было опубликовано на сайте правительства.

Согласно данному документу план приоритетных действий правительства на 2017 год предусматривает разработку и утверждение до июля «минимальной культурной корзины» (минимальные стандарты обеспечения культурными услугами). За реализацию нововведений будет отвечать Министерство культуры Украины.

Стоит отметить, что Украина вошла в десятку самых «несчастных стран» по версии финансового издания Bloomberg. Это связано с тем, что реальные доходы украинцев за несколько лет значительно сократились: инфляция обогнала темпы роста доходов. Социологи отмечают, что 30% украинцев фактически живут за чертой бедности, при этом бедность коснулась не только пенсионеров, но и работающих.