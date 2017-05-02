Кабмин повысил для украинцев прожиточный минимум

В Украине с 1 мая 2017 года повысили прожиточный минимум. Теперь для трудоспособных он лиц будет планово увеличен на 80 грн – до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

Как сказано в документе, для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, в свою очередь для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн.

Также исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны и новые суммы социальной помощи.

Правительство планирует в три этапа повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в текущем году. Это будет происходить в три этапа и сумма возрастет до — 1762.