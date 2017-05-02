На выборах в Запорожской области избрали восемь глав объединенных территориальных общин (СПИСОК)

В восьми недавно объединенных территориальных общинах Запорожской области состоялись первые выборы глав ОТГ и депутатов местных советов.

Воспользоваться своим конституционным правом пришли более 39 тысяч человек. Средняя явка составила 43,3%. Наиболее активными были жители Великобелозерского и Черниговского районов (более 54%), пассивным — избиратели в Каменке-Днепровской.

Председателем Широковской общины избрали Дениса Коротенко, Павловской — Анатолия Клименко, Гуляйпольского — Сергея Ярмака, Черниговской — Виталия Маныча, Великобелозерской — Игоря Батрака, Водянского — Сергея Ермакова, Ореховского — Сергея Герасименко, Каменско-Днепровской — Владимира Антоненко.

По информации пресс-службы Запорожской обгосадминистрации, абсолютное большинство победителей активно поддерживают курс реформ Президента Украины Петра Порошенко, именно они были среди инициаторов создания ОТГ. В составе избранных 195 депутатов — представители более 10 политических сил. Уже в ближайшее время им предстоит включиться в формирование новой местной власти, оправдать доверие граждан, поверивших в реформу децентрализации.