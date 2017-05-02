Домой АТО На Донбассе «ихтамнеты» устроили пьяное побоище: три трупа

На Донбассе «ихтамнеты» устроили пьяное побоище: три трупа

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Valeriy
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Накануне 1 мая в 1 АК (Донецк) ВС РФ из-за пьяной ссоры погибли трое контрактников-морпехов.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, во время употребления спиртных напитков между военнослужащими 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) возник спор, который перерос в вооруженное столкновение, что привело к гибели трех «морских пехотинцев».

Напомним, недавно бойцы этого же подразделения во время ссоры с пьяными жителями Новоазовского района жестоко избили их, одного — насмерть. Это произошло в ночном развлекательном заведении населенного пункта Крещатицкое.

В результате происшествия были травмированы более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм.

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