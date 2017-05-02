Посевы сельхозкультур в Запорожском крае от мороза не пострадали

Несмотря на сильные заморозки в апреле, поля Запорожского края смогли выстоять против напора стихии.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, с 17 по 23 апреля на территории Запорожской области наблюдались сложные погодные условия, в результате которых в северо-западных районах области прошли осадки в виде дождя и мокрого снега, наблюдалось налипание мокрого снега и усиление ветра.

Наиболее вредными были эти явления для плодовых, особенно ранних косточковых, у которых в этот период было отмечено массовое цветение.

Для яблонь, груш, но и в и слив угрозы не было, так как они еще не цвели. Последствия повреждений плодовых деревьев можно будет оценить позже, но уже сейчас можно констатировать — гибель есть, и, в первую очередь, за счет механического повреждения во время налипание большого количества мокрого снега на ветвях деревьев. Но процесс массового цветения еще не начался и урожай можно сохранить при дальнейших благоприятных погодных условиях.

Что отрадно, посевы сельхозкультур от мороза не пострадали. Сейчас аграрии области начали посев проса и гречихи.