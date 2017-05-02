Сыщики Запорожья устроили засаду на серийного автовора (ФОТО)

В Запорожье задержали серийного автовора. Мужчина 36 лет отроду при похищении транспортного средства отдавал предпочтении отечественным маркам.

Сотрудники Коммунарского отделения полиции при отработке оперативной информации задержали злоумышленника «на горячем» — за рулем очередного похищенного авто.

При себе у мужчины были орудия совершения преступления — инструменты для открытия, отвертки и бинокль.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направлен в изолятор временного содержания. За плечами правонарушителя больше десятка эпизодов похищения авто.

Подозреваемому грозит наказание по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством) — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По информации пресс-службы Национальной полиции Запорожской области, в 2017 году в регионе ликвидировано 4 группы, специализировавшиеся на угоне автотранспорта, к уголовной ответственности привлечены 54 автоугонщика.