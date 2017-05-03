Анонс свежего номера газеты «Верже»

В свежем номере «Верже» от 4 мая можно почитать о таких новостях

Криминогенная обстановка

Запорожье признали самым опасным городом Украины. Лишь 44% жителей нашего города чувствуют себя здесь в безопасности — ст. 2

Герои среди нас

В Запорожье подросток спас ребенка, упавшего в открытый канализационный люк — ст. 3

Мастерство

Запорожский мастер Иван Локтионов рассказал о тонкостях и об искусстве создания объемных картин из дерева, а также объяснил, почему не дает названия своим творениям — ст. 12

Жуткое убийство

Жительница Энергодара сбросила с балкона собственную дочь, чтобы девочка не стала обузой для семьи — ст. 11.

Закон о запрете абортов

К чему может привести очередное решение власть имущих? Специалисты считают, что из-за подобного закона в Украине увеличится количество нелегальных абортов, а, значит, и возрастет смертность среди женщин — ст. 19