В Запорожской области почтили память легендарного пограничника

Ежегодно в апреле в Алексеевке Запорожской области почитают память прославленного земляка, полковника-пограничника Никиты Карацупы. В этом году на 108-ю годовщину со дня рождения легендарного пограничника, Героя Советского Союза прибыли ветераны-пограничники из Киева, Запорожья, Херсона, Днепра, Днепропетровской и Донецкой областей, а также действующие стражи границ с Бердянского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной войск, молодежи пограничники и воины АТО.

По информации пресс-службы ОДА Запорожской области, ветераны-пограничники повязали воспитанникам отряда юных пограничников Запорожской школы-гимназии №27 зеленые галстуки, таким образом посвятив в юные друзья стражей рубежей Отечества.

В память о пограничниках, погибших в годы Второй мировой войны, воинов, погибших в зоне АТО на Востоке Украины, была объявлена минута молчания.

После митинга к памятнику Никите Карацупу на Мемориале Славы и памятного знака пограничникам всех поколений присутствующие возложили цветы.