В Запорожье встретились немецкие и украинские деятели искусства

В Запорожье завершился первый немецко-украинский театральный фестиваль «Место встречи — Запорожье», сообщает пресс-служба ОДА Запорожской области. Его участниками стали представители коллектива театра «Theater Magdeburg» из Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, немецкие театральные деятели, а хозяев представляли артисты всех запорожских театров и студенты ЗНУ.

Заместитель директора театра Магдебурга Кристиане Херхер рассказала, что немецкие участники фестиваля отметили для себя большую чувственность, искренность и эмоциональную теплоту украинских коллег: «Европейские актеры более» закрытые «,» холодные «. Сегодня мы с нетерпением ожидаем реакции запорожского зрителя на нашу постановку «Вертер».

Участники фестиваля также провели мастер-классы «Импровизированный театр» и «Производственные процессы. Свет «.