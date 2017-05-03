В Запорожье задержали магазинного вора

До трех лет лишения свободы грозит злоумышленнику.

2 мая в дежурную часть Хортицкого отделения Нацполиции в Запорожской области сообщили о том, что задержали вора.

Охранники магазина передали задержанного сотрудникам полиции. Как выяснилось мужчина взял с прилавка товар и спрятал его под одеждой в надежды выйти из супермаркета незамеченным.

Мужчина уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Товар вернули владельцу. Следователями Хортицкого отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Криминального кодекса Украины (кража).