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В Запорожье задержали магазинного вора

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user444
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До трех лет лишения свободы грозит злоумышленнику.

2 мая в дежурную часть Хортицкого отделения Нацполиции в Запорожской области сообщили о том, что задержали вора.

Охранники магазина передали задержанного сотрудникам полиции. Как выяснилось мужчина взял с прилавка товар и спрятал его под одеждой в надежды выйти из супермаркета незамеченным.

Мужчина уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

Товар вернули владельцу. Следователями Хортицкого отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Криминального кодекса Украины (кража).

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