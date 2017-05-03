Для прохождение ВНО в Запорожской области зарегистрировались более 10 тысяч выпускников

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, в 2017 году для участия в тестировании в Запорожской области зарегистрировано 10597 человек, что на 1,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Большинство зарегистрированных — это выпускники старшей школы общеобразовательных учебных заведений текущего года. По количеству зарегистрированных на основную сессию ВНО Запорожская область занимает шестое место по Украине.

В течение 3-19 мая будет проходить дополнительный период регистрации для участников АТО, лиц, проживающих на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, и не могли зарегистрироваться в основной период. Им необходимо к пакету регистрационных документов приложить заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющего соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственном участии в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины (или одного из родителей (опекунов) и т.д.).