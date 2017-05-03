Житель Запорожья говорит свое твердое «нет» маршруткам-убийцам

Житель Запорожья хочет прекратить перевозку пассажиров маршрутками — убийцами. Игорь Горелкин создал соответствующую петицию 24 апреля 2017 года и на третье мая уже собрано 33 голоса.

Сколько еще надо потратить здоровья горожан, чтобы наконец не было маршруток по центральным улицам Запорожья! Требуем убрать эти грузовые автобусы, ведь в них ездите не только вы, но и ваши дети. Необходимо увеличить закупку транспорта для Запорожэлектротранса, разработать план его развития в городе, начать его внедрять и убрать дублирующие маршрутки, такие как 62, 63, 80, 81, 84, а также уменьшить общее количество маршруток, — говорится в электронной петиции.