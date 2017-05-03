Запорожские правоохранители изъяли наркотические средства

По двум фактам изъятия наркотического вещества в течение суток в Мелитополе продолжаются досудебные расследования.

По информации пресс-службы полиции Запорожской области, 2 мая 2017 года около 17:30 сотрудники группы реагирования полиции Мелитопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области возле дома по проспекту Богдана Хмельницкого обнаружили у ранее судимого мужчины 1989 года рождения сверток с наркотическим средством («метадон»).

А около полуночи того же дня в Мелитополе на улице Вакуленчука сотрудники группы быстрого реагирования обнаружили у жителя Приазовского района 1983 года рождения бумажный сверток с наркотическим веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения («марихуана»).

В обоих случаях на место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции. Изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По обоим фактам открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Самая строгая санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.