Изменения в Генплане Запорожья – выгодная акция для «своих»?

На днях в Запорожье состоялись общественные слушания по внесению изменений в Генеральный план города. По сути, это был завершающий этап перед процедурой утверждения измененного документа. И если говорить откровенно, представленный на общественных слушаниях проект Генплана вызвал множество вопросов

Само мероприятие мало походило на общественные слушания, а скорее напоминало попытку пропаганды. Во­первых, на встречу было выделено всего два часа, и большую часть времени перед присутствующими выступали разработчики проекта внесения изменений в Генплан в лице сотрудников института «Дніпромісто» и представители Запорожского городского совета. Спикеры радужно рассказывали о том, как необходим городу новый Генеральный план, сколько правовых коллизий он позволит благополучно решить и т.д. И отчасти это действительно так, поскольку из­за того, что действующий документ уже устарел (он не менялся с 2004 года), «стопорится» процесс выделения земель воинам АТО.

Изменения в план затронули практически все аспекты благоустройства областного центра – и транспортную развязку, и парково­рекреационные зоны, и жилой сектор. Однако печально то, что отдельные нововведения могут серьезно угрожать и без того нелегкой экологической ситуации в Запорожье. В первую очередь, это расширение территории промышленной зоны (в частности, металлургического комбината «Запорожсталь»). Презентуя данные нововведения, представитель института «Дніпромісто» Татьяна Губенко заявила, что такое решение будет способствовать улучшению экологической обстановки, но каким именно образом – не уточнила. Кроме того, сравнивая действующий Генплан и представленный проект, становится понятно, что расширять промышленную зону будут как раз за счет территории, которая ранее предназначалась для зеленых насаждений. Ну, и тут же стоит отметить, что даже на общественных слушаниях не раз звучал тезис о том, что в Запорожье катастрофически не хватает соответствующих нормам зеленых зон. В частности, в нашем городе наблюдается дефицит в 1055 гектаров насаждений! А теперь еще один зеленый участок может быть использован под промышленные застройки.

Кроме того, согласно изменениям в Генплане еще на двух участках в направлении трассы Харьков­Симферополь оборудуют иловые отстойники.

Далее разработчики завели разговор о расширении жилого сектора. В течение нескольких десятилетий количество жилых застроек собираются увеличить на 4,8 миллиона квадратных метров. Под усадьбы, согласно представленному проекту, планируют выделить 650 гектаров. И если раньше усадебные участки, в основном, располагались на поселке Солнечном и в Бородинском микрорайоне, то теперь земли такого назначения, как заверяют представители института, в Генплане предусмотрены в районе Опытной станции, Тепличного, Хортицкого­2, Сикорского. Также в планах увеличить и многоэтажный жилой фонд. В частности, застройки могут появиться в Заводском районе и Южном микрорайоне.

Достаточно много изменений планируется внести в транспортную систему Запорожья. Как отметили разработчики, поток транспортных средств с момента последнего пересмотра Генплана увеличился на 15­20 процентов, поэтому возникла потребность в увеличении проходимости дорог, особенно на Набережной магистрали.

Ну, собственно, на этом презентация от представителей «Дніпромісто» и закончилась. Далее последовали хвалебные речи некоторых присутствующих в сторону городской власти и о необходимости данного проекта и т.д. После более чем часового выступления самих разработчиков и заместителя городского головы Запорожья Сергея Мешка еще минут пятнадцать представителям общественности пришлось слушать благодарственные слова потенциальных инвесторов, сотрудников научного сообщества и др. Только после этого, наконец, микрофон передали рядовым горожанам.

Желающих высказаться оказалось немало, но вот времени для их выступлений было впритык. Один из присутствующих решил поправить Сергея Мешка касательно того, что в Запорожье отсутствует Генплан.

— Хочу вам напомнить, что сегодня рассматриваются изменения в уже существующий Генплан, который был принят в 2004 году, – ответил он.

По какой­то причине сразу после этих слов заместитель мэра начал торопить желающего высказаться мужчину, заявив, что время ограничено и нужно выступать быстрее. Хотя до этого Сергей Мешок не прерывал людей, которые отзывались о представленном проекте лишь с позитивной стороны.

Далее присутствующие выразили свои сомнения по поводу новой застройки под названием «Павло­Кичкас­2». Как утверждали люди, согласно историческим фактам, ранее на этом участке находилось кладбище. Представители института же ответили, что на топографической карте такие данные отсутствуют, но все же пообещали детально изучить указанную местность.

Кроме того, многие люди обращались к представителям власти с просьбой учесть в изменениях к Генплану проблемы, имеющиеся в их районе. При этом выступающие говорили, что они уже и раньше подавали соответствующие жалобы в горсовет, однако никаких мер предпринято не было либо же проблема решена не до конца. Жалобы касались таких вопросов, как, например, выделение прибрежной зоны в Заводском районе.

Поскольку времени на выступление всех присутствующих катастрофически не хватало, Сергей Мешок просил граждан оставлять предложения по изменениям в Генплан секретариату. По сути, все они должны быть учтены в проекте перед его утверждением.

Но самое главное, что некоторые граждане целесообразно ставят перед представителями власти вопрос контроля над использованием территорий по обновленному Генплану. Активисты высказывают свои опасения по поводу судьбы Набережной магистрали. Этот объект ожидают радикальные изменения.

— У нас и до этого действовал Генплан, согласно которому на Набережной – зеленая зона. Но это не помешало собственникам прийти и построить на таком «зеленом» участке огромный супермаркет. А то, что мы собственноручно со студентами высаживали на Набережной посадки елок, которые в итоге просто спилили во время проведения строительных работ, никого не волнует. И формально у владельца супермаркета есть все необходимые разрешения для строительства, — объясняли представители общественности.

В связи со сложившейся ситуацией люди интересовались у заместителя мэра, каким образом будет осуществляться контроль над использованием территорий по целевому назначению. Но дать вразумительный и четкий ответ на данный вопрос Сергей Мешок так и не смог. Поэтому, соответственно, и возникает сомнение: обновленный Генплан необходим лишь для формальностей или для интересов промышленного гиганта, территорию которого планируют расширить?

Анна Коваленко