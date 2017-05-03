Неравнодушные запорожцы помогли задержать грабительницу

В Мелитополе задержали злоумышленницу, которая среди бела дня ограбила старушку. Полицейские установили, что задержанная в розыске Акимовским отделением полиции за совершение мошенничества.

По информации пресс-службы полиции Запорожской области, 2 мая в Мелитопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился местный житель. Он сообщил, что на улице Гризодубовой у привокзального рынка неизвестная женщина отобрала у бабушки кошелек. Граждане передали правоохранителям задержанную ими женщину.

Как выяснилось, злоумышленница шла за 84-летней потерпевшей с рынка домой и предложила бабушке помочь донести тяжелую сумку. После того, как обе подошли к дому старушки, злодейка выхватила из ее рук кошелек и бросилась бежать. Крик услышали прохожие и бросились на помощь.

Сотрудники Мелитопольского отдела полиции установили, что уголовное правонарушение совершила жительница поселка городского типа Акимовка 1966 года рождения. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание за корыстные преступления. Также выяснилось, что она находилась в розыске Акимовским отделением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.