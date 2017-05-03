Таксист из Запорожья нутром почуял: в багаже — наркотик

Неравнодушный таксист отказался перевозить вещества похожи на наркотические и сообщил в полицию.

По информации патрульной полиции Запорожья, глубокой ночью один из экипажей инспекторов получил сообщение о помощи. На улице Рубана к ним обратился 20-летний таксист и сообщил, что получил вызов подъехать к круглосуточному магазину. У супермаркета к нему подошел молодчик и предложил отвезти электрический чайник на железнодорожный вокзал проводнику поезда. Дескать, оплата — 250 гривен.

Мужчина согласился, но когда понял, что что-то не так, разобрал чайник и обнаружил, что в нем спрятаны три пакета с веществом похожим на наркотики. Водитель сразу вызвал патрульную полицию.

Прибыв на место патрульные связались с гражданином, который передал пакет и предложили забрать его дело в камере хранения магазина на улице Рубана. Он не пришел. После чего патрульные пригласили заявителя в Хортицкое отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.