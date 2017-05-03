Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на ценники не смотрело?

1 мая массы трудящихся одной своей частью проигнорировали митинги, организуемые самодержавием под лозунгом «Долой самодержавие!». Другая же часть трудящихся этому игнорированию очень обрадовалась. Кроме того часть интеллигенции с чувством глубокой скорби встретила известие о смерти поэта Бориса Олийныка. Другая же часть откликнулась на печальное событие не только с радостию, но еще и с проклятиями по адресу и Олийныка, и его почитателей.

Короче, «в дурдоме все спокойно»! Представляю, как радуются подобным вестям жители околокиевских «белых домов» и целых тамошних «версалей». Ибо вы там только грызитесь и не обращайте внимание на нашу бурную деятельность, и все У НАС БУДЕТ ХОРОШО…

Да, 30 апреля кое-где прошли выборы в рамках пресловутой «децентрализации». Касательно последней мы бьём в колокола уже второй год, и понятно, что безрезультатно. Всем, похоже, погибель уже даже не державы, а украинского этноса как такового абсолютно неинтересна.

Впрочем упомянутая проблема, кажется, дошла даже до Юлии Владимировны: «Процесс децентрализации, которую так рьяно отстаивает БПП, — это продуманная технология по уничтожению сел… Ребенка с отдаленных сел нужно возить иногда за 20,30,50 километров по сельскому бездорожью в центр, в школу… Какие родители будут поднимать ребенка в 5 утра? Какой пенсионер поедет в центр громады в поликлинику? Кого они дурят? Они по сути, выполняют технологию ликвидации малых сел! 2-3 года — и при таком объединении село исчезает! Это четко выверенная технология ликвидации украинской нации, украинского общества! Нашу землю очищают от нас!» (28.04.2017 г.).

Наш постоянный читатель наверное, ничего нового в словах Ю. Тимошенко не нашел, а мы тем временем вернемся к выборам объединенных территориальных громад (ОТГ). Здесь все в одном заголовке от «Украинской правды»: «Выборы в ОТГ: Ключевая проблема — подкуп избирателей». Поэтому результаты не удивляют. В Донецкой области, где никакая война не способна вытравить нечеловеческую любовь электората к ее виновникам из Партии регионов, вне конкуренции — Оппозиционный блок. Во всех же остальных областях успеха достигла другая модификация ПР — «Наш край». Помнится та же УП 23.10.2015 г. охарактеризовала упомянутую политсилу заголовком: «Наш Край» – партія мерів, прогульників та голосувальників за диктатуру»…

Но Бог с ними — с ни от кого не скрывающимися осколками Партии регионов, они типа не во власти и «честно» пудрят мозги критикой и вправду бесчеловечной политики Кабмина. Но вот припудренный, хотя тоже осколок ПР, вцепившийся во власть зубами! Правда, на нынешних выборах это уже не «Блок панамских патриотов», а запасной бренд — «Солидарность». И тоже имеющий относительный успех! Что возможно лишь в случае, если предвыборной гречкой усеяна вся территория избирающих громад, либо если электорат окончательно сошел с ума.

Если кто-то считает, что мы радикальны в своих оценках, вот ему цитата с «Цензор.нет» от 1.05.2017 г. : «В Украине с 1 мая 2017 года вступает в силу постановление Кабмина о снижении социальных нормативов, которые устанавливаются для расчёта размера субсидий для населения… Социальные нормы потребления газа снижены до 5 кубометров с 5,5 куб м на 1 кв. метр отапливаемой площади, тепловой энергии до 0,0431 Гкал с 0,0548 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период, а также электрической энергии для индивидуального отопления: до 51 кВт-ч с 65 кВт-ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период».

Проще говоря, сделано все для снижения субсидий и уменьшения числа их получателей. А мы все удивлялись, что приняв пожарное решение помочь пенсионерам с субсидиями, никто «не тушит сам пожар» и не устраняет причин его возникновения. Т.е. никто не почесался, чтобы наладить производство тепловых насосов (на 1 квт электроэнергии устройство выдает до 5 квт тепла) . Не создана ни одна сельская артель по производству биогенераторов (производящих газ из навоза) и т.д. А оказывается, все просто — с течением времени будут добавлять какую-то копейку к пенсиям и зарплатам, но отнимать ее с процентами за тепло и электроэнергию. Ибо субсидия вам больше не положена…

А тем временем коммунальное хозяйство остается на уровне 1898/1950 годов, к тому же используется лишь как средство наживы и не более…

Да, любимец нашей публики, г-н Гройсман, порадовал народ прямо в Facebook: «По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля… В целом по году имеется рост доходов украинцев более чем на 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен».

Реакция сидельцев того же Facebook была в своих мягких проявлениях примерно такой: «Просто немає слів. Населення стало ще більше жебракувати. В супермаркетах дивитися страшно на людей. Ходять і облизуються на нормальні продукти, а купують дешеві замінники, щоб хоч щось поїсти… А на ринках що робиться! Бабці купують кістки, щоб суп зварити, бо на шмат м’яса грошей не вистачає. І це в Києві, в столиці, де найбільші зарплати. Уявляю, яка ситуація в невеликих містечках… А у Гройсмана якісь доходи ростутсь у якогось міфічного населення. Про ціни на бензин, дизель та газ він і не каже. Це ще пощастило, що опалення віключили. Хоча у нас в Києві населення вже давно за нього не платить. Мільярдні борги. Ринат вже кричить, що весь Київ відключить»…

К сказанному добавим, что даже 6752 грн. (полученных путем сложения почти поголовно минимальных зарплат нормальных людей и зарплат тех же судей, например) — это всего 254 доллара по курсу. Т.е. эквивалент чуть больше 2000 грн. зарплаты при Януковиче -Азарове. Поэтому не нужно удивляться успеху «Нашего края» — Порошенко и Гройсман сделали ему «промоушн» своими зарплатами.

А в это самое время советские профсоюзы и отсутствующие в Украине партии наемных работников честно прошляпили очередной Первомай. Эффективно задействованная в междоусобных распрях колониальная интеллигенция, называемая украинской, тоже нашла себе безобидное для властей занятие. Гройсман может спать спокойно и его патрон тоже…

Леонид Романовичев