Вице-спикер ВР: России придется с позором отдать и Крым, и Донбасс

Борьба за Крым рано или поздно заставит россиян «уйти оттуда с позором».

Об этом первый заместитель председателя Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко написала в ФБ, комментируя решение Комитета министров Совета Европы.

«Решение Совета Министров СЕ по Крыму очень важно. По сути, это первое такое жесткое и недвусмысленное решение, а не „беспокойство“ с требованием к нарушителю всех международных принципов — РФ…

Также важным аргументом стали промежуточные решения Международного суда ООН в Гааге, наши постоянные апелляции к Генсеку СЕ с требованием давления на РФ и деоккупации Крыма. На всех площадках мы поднимаем вопрос Крыма, проблему милитаризации полуострова, ненарушения прав крымских татар и украинцев, репрессий, политзаключенных, применение карательной медицины против лидеров крымских татар, аресты журналистов и „диверсантов“. Вода камень точит. Наша совместная борьба за Крым рано или поздно заставит россиян уйти оттуда с позором. Я в это верю. И вместе с коллегами приложу все усилия, чтобы Крым оставался в повестке дня всех международных площадок. И ключевое: Крым на Донбасс не меняем! Россиянам придется отдать Украине и Крым, и Донбасс», — написала Ирина Геращенко.

Напомним, 3 мая Комитет министров Совета Европы принял решение относительно ситуации в Крыму и Севастополе. В решении Россию, среди прочего, призывают обеспечить беспрепятственный доступ правозащитников, в частности, комиссара СЕ по правам человека, в Крым для осуществления мониторинга соблюдения прав человека.